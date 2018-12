Etna:riapre scalo Catania,ma limitazioni

(ANSA) - CATANIA, 25 DIC - E' stato riaperto, con limitazioni operative, l'aeroporto catanese di Fontanarossa che da ieri subisce chiusure dello spazio aereo per l'attività eruttiva dell'Etna. Per ora sono consentiti 4 movimenti aerei l'ora. Non ci sono partenze, quindi potranno arrivare quattro velivoli l'ora. Sono continuate intanto nella notte e anche in mattinata le scosse di terremoto sul vulcano registrate dall'Ingv. La zona dove i tremori sono maggiormente avvertiti è quella di Zafferana Etnea. Dalla mezzanotte sono state registrate 5 scosse, di cui due con epicentro Regalna (Catania).