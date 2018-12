Babbo Natale arriva dal mare a Lipari

A Lipari, la maggiore delle Eolie, Babbo Natale, nello splendido scenario di Marina Corta, è arrivato dal mare per la gioia dei più piccoli e non solo. Con una barca a remi è partito da Porto delle Genti ed è sbarcato nel porticciolo davanti la Chiesetta delle Anime del Purgatorio accolto dai canti natalizi e da un centinaio di bambini festosi e felici per la consegna dei regali. Anche quest'anno l'iniziativa è stata organizzata dall'associazione "Cosma e Damiano" guidata dal presidente Gianni Lo Re e da Mimmo Ziino.