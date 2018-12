Clochard ucciso: perquisita casa fermato

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - I carabinieri nel corso di una perquisizione hanno trovato in casa del ragazzo di 16 anni fermato per l'omicidio del clochard, ucciso domenica notte a Palermo, un paio di scarpe sporche di sangue e alcuni indumenti che sono stati sequestrati e spediti al Ris di Messina per la comparazione del dna. Per il 16 enne romeno che vive a Ballarò è stato disposto il fermo nel centro di prima accoglienza del Malaspina. Il 12enne, che per la sua età non è punibile, e che sarebbe stato in compagnia dell'adolescente sarà mandato in una comunità alloggio per minori. Il ragazzino è orfano e vive con il fratello e la compagna.