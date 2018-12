Siglato accordo Stato-Regione,vale 2 mld

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - Stato e Regione hanno raggiunto un accordo sulla finanza pubblica che vale oltre 2 miliardi; scende da 1,3 a 1 miliardo il contributo della Regione al risanamento della finanza (-900 milioni nel triennio); 540 milioni, in 7 anni, per manutenzione di strade e scuole per le ex Province.

360 milioni in 3 anni arrivano dal gettito dell'imposta di bollo e dalla possibilità di spalmare in 30 anni, anziché in 3, il disavanzo. Di contro, la Regione s'impegna ad aumentare del 2% annuo, fino al 2025, la spesa per investimenti. Apprezzamento è stato espresso dal presidente della Regione Nello Musumeci. L'accordo prevede anche d'aggiornare, entro il 30 settembre 2019, le norme di attuazione dello Statuto in tema di finanza. "La Sicilia, dopo anni di immobilismo, stringe un accordo storico che le restituirà la dignità perduta", dice il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S). La delegazione dei parlamentari M5S eletti in Sicilia, sottolinea che "nostro obiettivo è che la Sicilia possa rilanciarsi".