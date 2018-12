Musica: Uto Ughi al Politeama Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 DIC - Terna ha scelto Palermo e l'Orchestra sinfonica siciliana per chiudere la partnership artistica avviata con Uto Ughi con il progetto "Energia in musica per l'Italia" per diffondere la musica classica. La tournée artistica del violinista si chiude dopo le tappe di Lucca, Padova e Napoli. L'appuntamento il 20 dicembre alle 21 al Politeama Garibaldi. L'orchestra sarà diretta da Salvatore Percacciolo. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Saint-Saens, Bizet.

"L'iniziativa di Terna con Uto Ughi - dice Luca Torchia, responsabile comunicazione esterna e sostenibilità di Terna - rappresenta al meglio l'attenzione che l'azienda presta alle comunità locali. Il sostegno alla cultura è infatti uno degli elementi a supporto dell'approccio sostenibile della società".

"Con questa collaborazione Terna dimostra di essere una realtà impegnata sul fronte della promozione culturale e sociale", spiega Uto Ughi.