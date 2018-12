Cinghiale filmato in valle Templi

Un video, girato nei giorni scorsi, immortala un cinghiale nella Valle dei Templi di Agrigento, a pochi metri dal posteggio del tempio di Giunone. Lo dice l'associazione Mareamico che ha fornito il video.

Le segnalazioni erano diverse ed in più zone - continua l'associazione - Dei turisti del nord Italia ad inizio di dicembre avevano chiamato la polizia raccontando di aver avvistato un cinghiale e di essersi arrampicati su un albero per mettersi in salvo. Ma è da almeno due anni che si vocifera di avventori ed agrigentini che incontrano i cinghiali tra le colonne doriche. ''Sarebbe opportuno - dice Mareamico - che la ripartizione faunistico venatoria, di concerto con l'ente parco, realizzi un piano per l'accertamento e il censimento del numero di cinghiali presenti in zona e metta a punto un progetto per isolarli in un'area ben delimitata e custodita''.