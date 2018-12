Ucciso a coltellate:carcere per indagati

Il gip di Palermo non ha convalidato il fermo disposto dalla polizia nei confronti di Salvatrice Spataro e dei suoi figli Mario e Vittorio, indagati per l'omicidio del marito e padre dei ragazzi, Pietro Ferrera.

Per il giudice, il provvedimento non doveva essere disposto perché non ci sarebbe stato pericolo di fuga. Come chiesto dalla Procura, invece, il gip ha applicato a tutti e tre la custodia cautelare in carcere.