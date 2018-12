Si schianta con furgone e scappa a piedi, travolto da treno

Un 36enne, Ivan Martella, originario di Paternò, è morto la notte scorsa travolto da un treno regionale ad Acireale, nel Catanese. L'uomo, poco prima, alla guida di un furgone si era schiantato contro un muro in cemento armato lungo la strada statale 114, Catania-Messina, dopo avere percorso controsenso e ad alta velocità diverse vie della città barocca dalle 100 chiese. Secondo una ricostruzione della polizia il 36enne è E' scivolato dal muretto che costeggia la ferrovia, cadendo sui binari proprio mentre stava per passare il treno. I soldi che sono stati trovati nel furgone gli erano stati dati da suo padre per comprare i biglietti per andare a Roma con il treno, che era una delle sue passioni. Sull'episodio indagano la polizia ferroviaria e personale del commissariato di Acireale. Il traffico ferroviario è stato interrotto per diverse ore. Un autobus ha trasportato i passeggeri che si trovavano a bordo del treno alla stazione di Catania.