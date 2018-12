Palermo: Nestorovski e Mazzotta out

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - Il capitano del Palermo Ilija Nestorovski e il terzino sinistro rosanero Antonio Mazzotta salteranno le ultime giornate del girone d'andata del campionato di serie B. I giocatori, infortunati prima della partita con il Livorno, si sono sottoposti a controlli strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del gemello mediale su giunzione miotendinea del polpaccio sinistro per Nestorovski e una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro per Mazzotta. L'attaccante ha già iniziato i trattamenti fisioterapici del caso già nella giornata di sabato e dovrà rimanere fermo almeno 30 giorni. Dovrebbe essere meno lungo, invece, lo stop per il difensore: la prognosi per lui è di una quindicina di giorni. Entrambi salteranno la trasferta di La Spezia, la partita del "Barbera" contro l'Ascoli e l'ultimo match dell'anno sul campo del Cittadella.