'Il Titolare', web serie Confcommercio

Una 'legal series di quattro episodi di circa 3 minuti ciascuno con una storia 'finita' dedicata ad un diverso aspetto della difficoltà di fare impresa e dei fenomeni criminali, con una narrazione che non risparmia ironia, colpi di scena e inaspettati capovolgimenti di ruolo. E' la web serie contro l'illegalità 'Il Titolare', prodotta da Confcommercio, presentata a Palermo nella nuova sede della Fondazione Federico II. Il protagonista (Sergio Vespertino), è un commerciante dal nome evocativo, Enea. L'antagonista (Luca Di Giovanni) è di volta in volta un rapinatore, impiegato di un ufficio pubblico, estorsore.... "Il Titolare è un iniziativa importante per far sentire Confcommercio al fianco degli imprenditori - dichiara Anna Lapini, incaricata per Legalità e sicurezza di Confcommercio - ma soprattutto, per diffondere la cultura della legalità ad un target più ampio. Per questo abbiamo scelto il web e i social, ed utilizzato un linguaggio solo apparentemente 'leggero': perché le emozioni coinvolgono più delle informazioni".