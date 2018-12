Clochard morto, si indaga per omicidio

(ANSA) - PALERMO, 17 DIC - La procura di Palermo ha aperto un'indagine a carico di ignoti, per omicidio, dopo la morte di Aid Abdellah, il clochard di 56 anni trovato morto sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. L'apertura dell'inchiesta consente l'effettuazione dell'autopsia sul corpo dell'uomo che presenta tumefazioni e ferite alla testa. Il clochard potrebbe essere caduto, ma l'ipotesi del delitto non è esclusa. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Aid Abdellah, pittore francese, da tutti conosciuto come Aldo, viene descritto come un uomo colto.