Fotografia: festino San Vito a Mazara del Vallo in 60 scatti

Il festino di San Vito a Mazara del Vallo raccontato in una mostra di fotografie che è stata allestita fino al prossimo 6 gennaio nei nuovi locali del collegio dei Gesuiti e organizzata dall'Associazione 'I Vicoli del Mediterraneo' con il patrocinio del Comune. "Oltre 60 scatti fotografici che riprendono alcuni aspetti salienti della manifestazione religiosa che si è svolta dal 21 al 26 agosto scorsi", afferma il curatore Roberto Rubino.

"Un modo per rivivere attraverso gli occhi e la sensibilità degli autori delle foto esposte - dice il sindaco Nicola Cristaldi - un appuntamento molto sentito dai cittadini e che è un altro dei tanti momenti che caratterizzano il rinnovamento culturale che sta attraversando la nostra comunità, declinato in molteplici sfaccettature".

Le foto potranno essere viste ogni giorno da lunedì a sabato dalle 09,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,30. La domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Le foto esposte sono di Giampaolo Caruso, Giovanni Franco, Francesco Luppino, Niccolò Msssina, Roberto Marrone, Danilo Pecoraro, Angelo Poliotti, e Roberto Rubino. (ANSA).