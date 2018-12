Sonatrach-Esso, closing per Augusta

(ANSA) - SIRACUSA, 13 DIC - Via libera definitivo all'accordo tra Esso Italiana, società del Gruppo ExxonMobil, e Sonatrach Raffineria Italiana Srl per il trasferimento del ramo d'azienda della raffineria di Augusta, i depositi carburante di Augusta, Palermo e Napoli, e relativi oleodotti. La società, dell'omonima compagnia petrolifera di Stato algerina, si è iscritta a Confindustria Siracusa, che lo rende noto, sottolineando che è stato raggiunto "il closing". "Abbiamo deciso di investire su questo territorio - ha detto l'Ad Rosario Pistorio - nell'ottica del progetto Sonatrach 2030 che mira alla crescita della compagnia di Stato algerina nel contesto di quelle petrolifere internazionali. La scelta è un segno di fiducia verso il territorio, il management e tutto il personale della raffineria di Augusta". "La presenza di Sonatrach di scegliere il nostro territorio per investire - ha detto il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona - darà nuove opportunità per prosecuzione e rilancio delle attività della raffineria".