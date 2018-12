Tir in fiamme sull'A19

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - Un Tir è andato in fiamme sull'autostrada 19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia. Il traffico in direzione Catania ha subito rallentamenti. L'autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza e poi riaperta. E' intervenuta anche la Polstrada. Nessun ferito.