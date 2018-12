A Timeo il Baraward per ristorante hotel

(ANSA) - PALERMO, 11 DIC - E' l'Otto Geleng del Belmond Grand Hotel di Taormina, guidato dallo chef Roberto Toro, il vincitore del premio il premio Barawards 2018, assegnati da Bargiornale, per ristorazione d'hotellerie. Il riconoscimento è assegnato incrociando voti di giornalisti di settore e professionisti del food&beverage e di utenti online. "Lo chef - si legge nelle motivazioni - ha studiato una carta che racconta la sua Sicilia, con interpretazioni personali dei piatti della tradizione. Alla ricercatezza del menu si fonde il plus della location, con una terrazza affacciata sulla baia di Naxos e con vista sull'Etna.

Quest'anno, per festeggiare i 145 anni di attività del Timeo, è nato il ristorante pop up Otto Geleng, dedicato al pittore tedesco che per primo suggerì alla famiglia La Floresta di aprire un albergo a Taormina. Otto Geleng è rimasto aperto 100 giorni durante la stagione estiva, per 16 commensali a cena. Il successo dell'iniziativa - conclude - porterà all'ampliamento del periodo di apertura: da maggio a ottobre".