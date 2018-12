Pd: Piccione, ok regole o stop primarie

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - "In Sicilia il Pd è nel caos. Si calpestano le regole impedendo lo svolgimento dei congressi dei circoli e perfino delle primarie. Se non verranno ripristinate le regole democratiche e la piena legalità non ci saranno, per quanto mi riguarda, le condizioni per lo svolgimento delle primarie". Lo dice Teresa Piccione, candidata alle primarie del Pd in Sicilia, in contrapposizione col renziano Davide Faraone.

Il voto è previsto per il 16 dicembre. Piccione afferma che "la Commissione regionale congresso ha nuovamente stravolto a colpi di maggioranza le regole statutarie posticipando i termini per la presentazione delle liste, previsti per le 20 di oggi, a giorno 13 e rifiutandosi di accettare le liste collegate alla mia candidatura regolarmente pervenute questo pomeriggio. Le continue violazioni di statuto e regolamento hanno già alterato il sereno svolgimento del congresso. Siamo fiduciosi che ancora possa concretizzarsi un percorso ordinato".