Bohème con Rebeka e Polenzani

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Marina Rebeka e Matthew Polenzani, due star della lirica, debuttano giovedì sera al Teatro Massimo di Palermo per il ritorno in scena di "Bohéme", capolavoro di Puccini che ogni italiano sa canticchiare. La Rebeka è il soprano lettone che canta nella parte della fioraia Mimì, la protagonista, ruolo che pochi mesi fa ha sostenuto alla Staatsoper di Vienna; bellissima voce e ottima capacità interpretativa. Rodolfo è lo statunitense Polenzani, star del Metropolitan di New York. La regia è di Mario Pontiggia, scene e costumi di Francesco Zito, che alludono non a Parigi, dove l'opera si svolge, ma ad una eleganza preziosa, in una Palermo Liberty, con le cancellate della Fonderia Oretea e i saloni di Villa Igea. Ma nei tre cast previsti dal teatro ci sono anche due palermitane: Jessica Nuccio e Roberta Mantegna. Sul podio Daniel Oren, amatissimo dal pubblico palermitano, che torna in città dopo il successo che ebbe lo scorso anno con "Adriana Lecouvreur". Si replica fino al 23 dicembre.