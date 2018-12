Serie B: Padova-Palermo 1-3

(ANSA) - PADOVA, 8 DIC - Il Palermo esce vittorioso dallo stadio Euganeo, battendo il Padova per 3-1 e mantiene il primato nella classifica di Serie B. Partita subito vivace: al 4' Bonazzoli impegna Brignoli, al 15' Trajkovski segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Tutto regolare invece al 30', quando Bonazzoli batte Brignoli in acrobazia su cross di Contessa: 1-0 per il Padova. Dopo un altro gol annullato per fuorigioco al 34', il Palermo pareggia al 42' con un tiro a incrociare di Trajkovski. Nella ripresa i rosanero mettono la freccia e chiudono la partita nel giro di 3'. Al 23' Moreo prolunga un cross di Falletti per Rajkovic, che insacca da due passi. Al 25' è sempre Moreo a servire Nestorovski, che beffa Perisan sul primo palo.