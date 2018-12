Crolli a scuola, lezioni davanti Comune

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - Alunni, genitori e insegnanti della scuola Leonardo Sciascia di Palermo si sono ritrovati a piazza Pretoria per fare lezione: la protesta dopo che nell'istituto di via Adamo Smith è crollata una parte del soffitto del corridoio nel plesso frequentato dai bambini della primaria. Più volte nella struttura sono stati segnalati infiltrazioni d'acqua e intonaci pericolanti in alcune aule. Dopo l'ultimo crollo i genitori hanno deciso si scendere in piazza e protestare proprio davanti a Palazzo delle Aquile. "Palermo Capitale della Scuola Sicura", c'è scritto in uno dei manifesti esposti in piazza Pretoria.