Sicilia:Centinaio, strade da terzo mondo

"La Sicilia l'ho girata tutta, o quasi. Ci sono strade da terzo mondo, questo lo dico al governo". Così il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo a un convegno in Sicindustria, a Palermo. "Sono stato in una località turistica in Sicilia dove c'erano più cani randagi che cristiani, e dove l'immondizia veniva raccolta, in pieno ferragosto, una volta a settimana.

Ecco non porterei nemmeno un operatore turistico in quella località", ha aggiunto.