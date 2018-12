Palermo,nuova proprietà incontra squadra

(ANSA) - PALERMO, 4 DIC - È Maurizio Zamparini che sta facendo gli onori di casa al centro sportivo di Boccadifalco dove il Palermo si sta allenando in vista della partita di sabato a Padova. L'ormai ex proprietario del Palermo ha accompagnato l'amministratore delegato della Global Futures Sports and Entertainment Clive Richardson, nuovo patron rosanero. Con lui ci sono l'advisor che ha seguito la cessione, Maurizio Belli, e l'ex nazionale dell'Inghilterra David Platt.

La delegazione inglese, accompagnata da Zamparini, è atterrata in città con un volo proveniente da Milano alle 11.42 e trenta minuti dopo ha varcato il cancello del centro sportivo militare di Boccadifalco. Il corteo "presidenziale" era aperto dall'auto del team manager Vincenzo Todaro con Maurizio Zamparini, nella vettura che seguiva c'era tutto il nuovo gruppo dirigenziale rosanero.