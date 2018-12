Palermo, nuova proprietà attesa in città

(ANSA) - PALERMO, 4 DIC - È il giorno dell'arrivo degli inglesi a Palermo. La delegazione in rappresentanza dei nuovi proprietari della società calcistica di viale del Fante è attesa in città in mattinata capitanata dall'amministratore delegato della Global Futures Sports and Entertainment Clive Richardson.

Con lui ci saranno Maurizio Zamparini, l'advisor Maurizio Belli e con ogni probabilità anche David Platt.

La Global Futures Sports & Entertainment di Clive Richardson è una società giovane, iscritta otto mesi fa alla camera di commercio britannica. Clive Richardson è l'azionista di maggioranza con il 74,5 per cento delle quote, gli altri proprietari della società che controlla il Palermo sono per il 25 per cento James Sheehan e allo 0,5 per cento Chris Cleverley.

Secondo le note fornite al momento dell'annuncio gestirebbe un giro d'affari da mezzo miliardo di sterline, ma non è direttamente quotata in borsa.