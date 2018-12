Corsa cavalli clandestina, sette arresti a Caltanissetta

(ANSA) - CALTANISSETTA, 3 DIC - I carabinieri hanno interrotto una corsa clandestina tra due cavalli in via Averna a Caltanissetta, nella zona industriale, arrestando sette persone accusate di essere gli organizzatori. Sono Michele Messineo, 20 anni, Pietro Messineo, 43 anni, Massimiliano Messineo, 42 anni, Gianluca Messineo, 38 anni, Antonino Messineo, 45 anni, Massimiliano Guttilla, 34 anni, e Michele Gambino, 45 anni. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha visto ieri mattina impiegati oltre 40 carabinieri. Alle 7.30 è scattato il blitz che ha permesso di arrestare i due fantini e gli altri 5 componenti dell'organizzazione, che con un'auto e due motorini affiancavano e seguivano i cavalli, permettendo lo svolgimento della gara. Sequestrati 3.400 euro in contanti e un bigliettino con scritte quelle che i militari ritengono essere le scommesse piazzate sulla corsa.