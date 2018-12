Fotografia: lavorazione sale in Sicilia

In un rigoroso bianco e nero le immagini raccontano un mondo del lavoro come quello della lavorazione del sale in Sicilia. E' il filo conduttore delle foto che Filippo Sproviero, originario di Caltanissetta, espone dal 7 dicembre al 6 gennaio nella Fototeca siracusana. "Una storia di sudore della fronte e fatica del corpo ma che ha lo stesso sapore dell'identità", afferma Giuseppe Cicozzetti, nel testo di presentazione. Le fotografie non vogliono però disperdersi in un romanticismo pre-industriale. Lo scopo del progetto non è questo, così come non c'è nessuna elegia d'un passato che non tornerà".

"E' stato un reportage che ho condotto con passione - afferma Sproviero - per accostarmi ad un ciclo di lavoro che trasmette un senso di fatica, sempre più in contrasto con un sistema industriale tecnologizzato dove i robot stanno sostituendo gli uomini. La scelta di scattare in bianco e nero e in analogico mi ha permesso di accostarmi senza la distrazione del colore a questi scorci e personaggi".