Trasporti: ultimati lavori viadotto A/19

(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - "Sono stati ultimati i lavori di manutenzione del viadotto Mulini, sull'autostrada A19 Palermo-Catania fra gli svincoli di Enna e Caltanissetta. Il viadotto è stato così riaperto alla circolazione dopo lunghi disagi per il traffico. Lo stesso avverrà nel week end per il viadotto Cinque archi". Lo afferma l'assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone.

"Lo avevamo promesso agli inizi di novembre - commenta - e così è stato: due viadotti vengono riconsegnati alla fruizione dei siciliani con grande sollievo per chi patisce i disagi dovuti alle decennali carenze di manutenzione stradale". Lo scorso 7 novembre Falcone aveva compiuto una ricognizione nei cantieri Anas sulla Catania-Palermo, fissando in quell'occasione la tabella di marcia che è stata adesso rispettata. "In sinergia con Anas miglioriamo la viabilità siciliana e facciamo parlare i fatti - aggiunge Falcone - il Governo Musumeci mantiene gli impegni che ha preso davanti al popolo siciliano".