Montante: Fava, emerge ''sistema Lumia''

(ANSA) - PALERMO, 29 NOV - ''Dalle audizioni svolte e anche oggi dalle parole del presidente Musumeci sembrerebbe emergere, più che un 'sistema Montante', un 'sistema Lumia', nel quale il primo era garante di interessi particolari e specifici del mondo imprenditoriale, ma era il secondo ad essere appunto al centro del sistema parallelo di governo della Regione. È ovviamente ancora un quadro che si sta delineando e non già una certezza.

Un motivo in più per proseguire nel lavoro della Commissione''.

Lo dice il presidente della commissione regionale antimafia, Claudio Fava, che oggi ha ascoltato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell'ambito delle audizioni per l'indagine conoscitiva sul cosiddetto sistema dell'imprenditore Antonello Montante arrestato per corruzione e indagato insieme a esponenti delle forze dell'ordine, dei servizi segreti e politici.