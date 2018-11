Arrestato assessore nell'agrigentino

I carabinieri hanno sottoposto agli arresti domiciliari l'assessore con delega all'Urbanistica, all'Edilizia Pubblica e Privata, ai Rifiuti e al Servizio Idrico Integrato del Comune di Naro (Ag), Francesco Lisinicchia, 49 anni. L'accusa è di tentativo di indebita induzione a dare o promettere somme di denaro. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, fa riferimento ad una serie di pressioni che "l'amministratore pubblico avrebbe esercitato nei confronti del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, per ottenerne la promessa di stipula di un contratto di guardiania, per oltre 65 mila euro annui, a favore di un istituto di vigilanza privata del palermitano". Per conseguire l'obiettivo l'assessore - spiega un comunicato del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento- avrebbe fatto ricorso a "velate minacce di provvedimenti sanzionatori, a fronte di generiche e fantomatiche mancanze nell'assolvimento del servizio di raccolta".