Bionap va in Usa

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La catanese Bionap secializzata nella produzione di estratti vegetali destinati a cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici apre una sede in Usa Gli Stati Uniti rappresentano infatti uno dei principali partner commerciali di Bionap, il cui fatturato deriva per oltre il 90% dalle sue attività di export. E' quanto annuncia una nota di Sace Simest, polo per l'internazionalizzazione di Cdp che ha garantito un finanziamento da 500mila. L'apertura fa seguito agli studi di fattibilità che l'azienda ha portato avanti nel corso del 2018, finanziati da Simest.

"Siamo grati a Sace Simest per averci supportato in un progetto fondamentale per rafforzare la presenza di Bionap sui mercati internazionali," Bionap è un'azienda italiana, verticalmente integrata, specializzata nella ricerca e nella produzione di estratti standardizzati derivati da piante e frutti dell'area mediterranea, per l'uso nei settori nutraceutico, cosmeceutico e veterinario.