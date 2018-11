Comunali, si vota a Corleone e Palazzo Adriano. Comuni sciolti per mafia

Seggi aperti per le elezioni comunali a Corleone e a Palazzo Adriano, i due comuni in provincia di Palermo sciolti per infiltrazioni mafiose nel 2016. Si vota per eleggere sindaci e consigli comunali che erano stati commissariati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

A Corleone, poco più di 11mila abitanti, è corsa a tre. Ci riprova con la lista 'Nuova luce' l'ex deputato regionale Nicolò Nicolosi, 76 anni, che fu sindaco dal 2002 al 2007. I suoi contendenti sono Salvatore Antonio Saporito con la lista 'Viviamo' e Maurizio Pascucci, al centro delle polemiche per la foto di lui col marito della nipote del boss mafioso Bernardo Provenzano, e che ha deciso di andare avanti nonostante il vicepremier Luigi Di Maio abbia chiesto la sua espulsione dal movimento.

Due i candidati a Palazzo Adriano, duemila abitanti: Nicolò Granà appoggiato dalla lista civica 'SiAmo' e Giuseppe Alessi sostenuto dalla lista 'Noi ci mettiamo la faccia'. Si vota fino alle 23.