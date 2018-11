2,2 Kg di cocaina nel trolley, arrestato

La polizia di Ragusa ha arrestato Vincenzo Di Martino, 56 anni, che aveva di 2.2 chilogrammi di cocaina purissima. Personale della squadra mobile, durante controlli ai terminal degli autobus, in via Zama, ha sorpreso l' uomo che tentava di disfarsi di un trolley alla vista degli agenti. E' il sequestro di cocaina più ingente fatto a Ragusa. Su disposizione della Procura l'uomo è stato condotto in carcere.