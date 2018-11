Palermo: Stellone, concentrati su match

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - "Abbiamo letto questa mattina il comunicato del club e basta, non avvertiamo nessuna sensazione.

Dobbiamo concentrarci solo su domani, perché quella contro il Verona è una partita fondamentale". È la risposta che ha dato l'allenatore del Palermo Roberto Stellone in conferenza stampa alla vigilia della partita di Verona a proposito del comunicato della società in cui si annuncia l'accordo raggiunto per la cessione del club. "Non possiamo dare troppa attenzione - continua Stellone - pensiamo solo a preparare la partita nel migliore dei modi. Non ci interessa niente di tutto il resto. È normale che la vicenda riguarda anche noi, l'ambiente, società, la città e i tifosi, ma non può e non deve entrare nella preparazione della partita. Si sa che è una notizia nell'aria da anni, ma non ci cambia nulla e non ho sentito Zamparini".