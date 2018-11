Calcio, Palermo annuncia cessione club

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Palermo comunica che "Financial Innovations Team - si legge - in qualità di Advisor incaricato dalla Proprietà della Us Città di Palermo Spa di seguire la cessione della società sportiva, comunica che uno degli investitori, che nei giorni scorsi aveva manifestato l'interesse a rilevare la società, ha completato i propri approfondimenti e confermato l'acquisizione del 100% delle azioni. La trattativa è quindi da ritenersi conclusa positivamente. Per la firma definitiva saranno necessari ancora alcuni giorni per consentire alle parti di espletare le necessarie formalità".

La nota è firmata da Maurizio Belli, amministratore delegato della Financial Innovations Team SpA, una società specializzata nella consulenza internazionale, nel mondo accademico, nell'industria e nel settore finanziario. Resta ancora da chiarire chi sia il misterioso investitore e quando arriverà il passaggio di proprietà ufficiale.