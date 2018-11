Aeroporto Palermo, 6 mln passeggeri

Paola Vasta, 43 anni, di Enna ma residente a Palermo, è il passeggero numero 6 milioni nel 2018 dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino. Al suo arrivo, con il volo Alitalia 1763 proveniente da Milano Linate, la passeggera è stata accolta dal presidente di Gesap Tullio Giuffré, dall'amministratore delegato e dal direttore generale, Giovanni Scalia e Natale Chieppa, e dal caposcalo della compagnia aerea.

Per l'aeroporto di Palermo è un record storico, mai raggiunto negli anni passati, che certifica l'andamento in forte crescita dello scalo. Da gennaio a novembre infatti c'è stato un aumento di oltre 830mila passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2017. Alla passeggera sono stati regalati un anno di parcheggio gratuito e una serie di ingressi nella sala vip Gesap, e voucher per acquistare cosmetici nel presidio farmaceutico del terminal.