Palermo calcio: fuga notizie, indagato magistrato

La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta per rivelazione di segreto istruttorio e corruzione che vede coinvolti, tra gli altri, il giudice fallimentare Giuseppe Sidoti, Giovanni Giammarva, ex presidente del Palermo Calcio, e l'avvocato Franco Di Trapani, uno dei legali della società rosanero. Agli indagati nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di proroga indagini. L'inchiesta, condotta dalla Gdf, nasce dall'indagine della Procura di Palermo sul'ex patron Maurizio Zamparini, accusato di falso in bilancio, autoriciclaggio ed evasione fiscale. Nel corso degli accertamenti sarebbero emersi rapporti sospetti tra Sidoti, che faceva parte del collegio chiamato a decidere sull'istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dai pm, e l'avvocato Di Trapani. Il coinvolgimento del magistrato in servizio a Palermo ha comportato la trasmissione degli atti a Caltanissetta, competente per legge sulle indagini sulle toghe del capoluogo.