Toninelli, non contento di cantieri Anas e Rfi in Sicilia

"Non sono contento di come stanno andando le cose nei cantieri Rfi e Anas in Sicilia, hanno il mio fiato sul collo". Così il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, incontrando la stampa, assieme al governatore della Sicilia Nello Musumeci, dopo i sopralluoghi effettuati in alcuni cantieri di Anas e Rfi nella parte occidentale dell'isola.