Sicilia: governo cambia rendiconto

La Corte dei Conti siciliana ha contestato al Governo Musumeci di avere sostituito il rendiconto generale della Regione per il 2017, già parificato dai giudici a luglio, con un nuovo testo trasmesso all'Ars per l'approvazione". "Mai successa una cosa del genere", commenta la presidente della sezioni riunite della Corte dei Conti, Luciana Savagnone, dopo l'adunanza pubblica. A conclusione dell'udienza, la Corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare.