Aeroporti: Gesap, avvio ristrutturazione Punta Raisi

La Gesap, società di gestione dell'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, ha previsto a metà aprile l'avvio dei cantieri per un progetto di ristrutturazione dello scalo di Punta Raisi. E' stato reso noto dalla società stamattina in una conferenza stampa. Per la prima fase operativa dei lavori sono stati stanziati quasi 72 milioni di euro, di cui 48 milioni di fondi Gesap per i lavori di adeguamento sismico, che dureranno mille giorni per il primo lotto funzionale. Le gare pubblicate da Gesap sono due: la procedura aperta per assegnare il servizio di direzione dei lavori e il bando per l'affidamento dei lavori relativi al primo lotto funzionale. Gli interventi riguarderanno anche la ristrutturazione del terminal passeggeri, la realizzazione di impianti elettrici, fotovoltaici, antincendio, meccanici. Dall'inizio dell'anno i passeggeri che hanno volato dall'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino sono stati 5.704.028, circa 800mila in più (+16,6%) rispetto al periodo gennaio-ottobre del 2017