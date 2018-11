Sanità: nominati nuovi manager

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - La Giunta di governo ha deliberato le designazioni dei nuovi manager della sanità siciliana attingendo dalle short list scaturite dalle valutazioni della Commissione di selezione. Su indicazione del presidente Nello Musumeci, è stato chiesto ai candidati di rilasciare un'autocertificazione relativa a 'parentele pericolose' e a eventuali condanne o procedimenti in corso in sede penale. I manager designati sono: per Asp Palermo Daniela Faraoni; Asp Catania Maurizio Letterio Lanza; Asp Messina Paolo La Paglia; Asp Agrigento Giorgio Santonocito; Asp Caltanissetta Alessandro Caltagirone; Asp Enna Francesco Iudica; Asp Ragusa Angelo Aliquò; Asp Siracusa Salvatore Lucio Ficarra; Asp Trapani Fabio Damiani. Ad ARNAS 'Civico' Palermo Roberto Colletti; ARNAS 'Garibaldi' Catania Fabrizio De Nicola; Azienda 'Cannizzaro' Catania Salvatore Emanuele Giuffrida; ospedale 'Papardo' Messina Mario Paino; Ospedale 'Villa Sofia Cervello' Palermo Walter Messina e IRCCS 'Bonino Pulejo' Messina Vincenzo Barone.