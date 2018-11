A Ciminna processione notturna 'Marunnuzza triunfu' tra i falò

Ultimi ritocchi a Ciminna (Pa) per ultimare i dettagli organizzativi della processione notturna della "Marunnuzza ru Triunfu", tra i falò. Una vera kermesse religiosa e popolare. I dettagli della prossima edizione, che si svolgerà nella notte dell'8 dicembre, sono stati resi noti stamattina. Quest'anno "la statua, attraverso un restauro scientifico, ritorna agli antichi splendori", affermano i promotori: un gruppo di giovani volontari, chiamati #chiddirutriunfu. "La festa inizia in prima serata quando gruppi di amici si riuniscono per arrostire salsiccia, mangiare 'nfriulati, calzoni ripieni di tritato di maiale cotti nel forno a legna, e bere vino - raccontano gli organizzatori - Si attendono così le 4 del mattino, quando dalla chiesa di San Francesco d'Assisi parte in processione la piccola statua seicentesca raffigurante l'Immacolata". "Ciò che rende singolare questa festa - spiegano i promotori - sono le manifestazioni tradizionali che vi ruotano intorno: con le vampe accese ai crocicchi delle strade mentre al cielo mongolfiere di carta velina. Per tutto il percorso la processione è allietata dal suono di tarantelle antiche, eseguite ininterrottamente dai componenti della banda musicale di Ciminna, finché, dopo il tradizionale percorso, si ritorna in chiesa all'alba". (ANSA).