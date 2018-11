Strada dei Riina intitolata a Terranova

(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - La strada di Corleone dove sorge la casa dei Riina, via Scorsone, da oggi si chiama via Cesare Terranova: prende così il nome del magistrato ucciso nel '79 proprio dai boss corleonesi, insieme al suo collaboratore Lenin Mancuso. L'asilo nido comunale di via Punzonotto, da poco ristrutturato, ora porta il nome di Caterina e Nadia Nencioni, nove anni la prima, neonata l'altra, morte a Firenze il 27 maggio '93 nella strage di via dei Georgofili.

Le cerimonie d'intitolazione si sono svolte stamane alla presenza, tra gli altri, di alcuni parenti delle vittime e del prefetto di Palermo Antonella De Miro. La decisione è stata presa dalle tre commissarie che da quasi due anni guidano il Comune sciolto per mafia: Giovanna Termini, Rosanna Mallemi e Maria Cacciola. Il loro mandato si è praticamente concluso: tra otto giorni, il 25 novembre, a Corleone si voterà per le amministrative.