Mostre: a Palermo collettiva 9 fotografi

(ANSA) - PALERMO, 16 NOV - S'inaugura stasera a Palermo la mostra fotografica "#18Esplorazioni. Nuove mappe per la fotografia", una visione articolata dei tanti "volti e temi" della Sicilia. L'appuntamento - seconda tappa di un progetto che coinvolge 17 fotografi e un curatore - è alle 18,30 all'associazione Égliselab. Gli scatti sono di Alberto Alicata, Iole Carollo, Nino Cannizzaro, Fabio Florio, Giuseppe Iannello, Claudio Majorana, Francesco Malavolta, Ornella Mazzola e Luca Savettiere.

Partner di questo secondo momento è Denis Curti, direttore artistico della Casa dei TreOci e direttore della rivista Il Fotografo, che domani alle 18 al "[neu nòi] - spazio al lavoro" a Palazzo Castrofilippo, in via Alloro 64, terrà una lectio magistralis dal titolo "Le nuove mappe della fotografia".

Il progetto è stato ideato e curato da Benedetta Donato, e si inserisce nell'ambito delle iniziative di Palermo Capitale della cultura 2018. La mostra rimarrà aperta fino al 16 dicembre (dal martedì al sabato - 16,30/19). Ingresso gratuito.