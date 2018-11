Carceri: Bonafede, accordi per valorizzare rieducazione pena

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - "Quello di oggi è un importante segnale di istituzioni diverse che decidono di lavorare insieme nell'interesse dei cittadini. Questi protocolli che abbiamo avviato e stiamo portando avanti a Milano, Roma e Palermo dimostrano che le istituzioni possono collaborare insieme con tutti gli addetti ai lavori per realizzare una nuova idea, e attuare il principio della costituzione che prevede il valore della rieducazione della pena". Lo ha detto il ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede che oggi a Palermo ha firmato il protocollo d'intesa "Mi riscatto per Palermo", che prevede l'impegno di una ventina di detenuti in lavori di pubblica utilità.

"Dobbiamo offrire ai cittadini qualità della giustizia - ha proseguito Bonafede - e ci sono settori della giustizia che non devono avere colore politico, anzi faccio appello ai sindaci affinché si passino la voce per allargare questi progetti ad altre città".(ANSA).