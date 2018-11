"L'Abisso" di Enia debutta al Biondo

Tratto da "Appunti per un naufragio", edito da Sellerio e premio Mondello 2018, "L'Abisso" di e con Davide Enia, debutta al Teatro Biondo venerdì 16. Lo spettacolo, coprodotto dal Biondo con il Teatro di Roma, racconta il dramma, il terrore e la rabbia dei migranti che arrivano a Lampedusa. Enia ha trascorso anni a Lampedusa, raccogliendo per lunghi mesi le testimonianze di tutti coloro che sono coinvolti in un fenomeno epocale come quello degli sbarchi in Sicilia. Ma il punto è "cosa accade in mare aperto?- si è chiesto l'autore- dove il salvataggio è una questione di secondi, le manovre sono al limite dell'azzardo e, soprattutto, come raccontare la grande crisi di questi anni che ci coinvolge tutti?" Le musiche sono composte ed eseguite da Giulio Barocchieri. In scena fino al 25.