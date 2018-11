Rapina tabaccheria, video lo 'incastra'

(ANSA) - CANICATTI' (AGRIGENTO, 13 NOV - Armato di coltello ha fatto irruzione in una rivendita di tabacchi nel centro di Canicattì, nell'Agrigentino, rapinando l'incasso della giornata, che era custodito nella cassa. A 'incastrare' il 37enne Vincenzo Tiranno, arrestato venti minuti dopo da carabinieri, la descrizione degli abiti che indossava fatta dalla vittima, confermate dal video del sistema di sorveglianza dell'esercizio.

L'uomo è stato fermato a un posto di blocco ed è stato perquisito: nelle tasche del giubbino che indossava è stato trovato il bottino della rapina, banconote di diverso taglio per complessivi 1.150. Tiranno è stato arrestato per rapina a mano armata e evasione dai domiciliari, ai quali era sottoposto.

L'uomo, su disposizione della Procura, è stato condotto in carcere. (ANSA).