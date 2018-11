Ucciso per sedare lite,18 anni a omicida

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 12 NOV - La corte d'assise di Trapani ha condannato Francesco Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Marsala, a 18 anni di carcere per l'omicidio del 64enne Giuseppe Fiorino. Quest'ultimo, intervenuto per sedare una lite tra Lombardo e la sua ex convivente, sua vicina di casa, fu più volte colpito in testa con una bottiglia di spumante, che non si ruppe, ma gli provocò gravi lesioni. La vittima morì alcune ore dopo in ospedale. Teatro dei fatti, la sera del 14 gennaio 2017, fu una modesta palazzina popolare di via Grotta del Toro, a Marsala. Per Lombardo, il pm Antonella Trainito aveva chiesto l'ergastolo, ma la Corte d'assise, come invocato dall' avvocato Giacomo Frazzitta, ha escluso l'aggravante della "particolare crudeltà" e ha concesso all'imputato le attenuanti generiche.