Libia: corteo anti vertice a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Si sta riempiendo piazza Marina, a Palermo, di manifestanti per il corteo, organizzato da una ventina di sigle, che sfilerà per le strade della città contestando il vertice internazionale sulla Libia. L'area è presidiata dalle forze di polizia, un elicottero sorvola la zona. Ci sono militanti di Sinistra comune, dei Cobas, dei proletari comunisti, ragazzi dei centri sociali, esponenti di Potere al popolo e Rifondazione comunista. In uno striscione si chiede verità sulla morte di Giulio Regeni in Egitto.

"Interferenze" è lo slogan scelto per il contro-vertice.