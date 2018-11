Falcone, governo vuole Ponte Stretto

(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - "Il governo Musumeci sarà in prima linea nel ribadire la necessità improcrastinabile e strategica della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina". Lo afferma l'assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone, accogliendo l'invito giunto ieri dalla Rete civica delle Infrastrutture per il Mezzogiorno. L'associazione ha promosso a Palazzo Zanca il forum "Ponte: sviluppo e lavoro", programmando per il prossimo 19 gennaio 2019 un incontro con il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, alla presenza anche del governo regionale. "Saremo presenti - ha proseguito Falcone - per porre ancor di più il governo nazionale davanti a un bivio: puntare finalmente sugli investimenti infrastrutturali a Sud e in Sicilia, abbandonando i diktat dell'ideologia, oppure lasciare la nostra isola a un destino di arretratezza e ancor maggiore isolamento".