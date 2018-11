Palermo pronta per conferenza Libia

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - Una città blindata, attraversata anche da qualche contestazione annunciata da gruppi sociali e alternativi, si prepara a ospitare il vertice sulla Libia. Sono state già messe in campo Palermo strette misure di sicurezza, concentrate soprattutto nel quartiere dell'Acquasanta e attorno a Villa Igiea, il quartier generale del summit. Qui per due giorni, lunedì e martedì, il premier Giuseppe Conte, ministri degli esteri e delegazioni di vari paesi discuteranno con i due principali attori politici libici il futuro del paese mediterraneo nel dopo Gheddafi. Il traffico auto è stato vietato in una ventina di strade. Oltre alle forze di sicurezza sono mobilitati gli studenti e i giovani dei centri sociali e di varie sigle che hanno tenuto un'assemblea e preparato uno striscione per dire "no alle politiche guerrafondaie e ai falsi processi di pacificazione". Un altro striscione "No summit" è comparso vicino a Villa Igiea.