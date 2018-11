Mafia: confiscati 9 mln beni a boss

ANSA) - PALERMO, 8 NOV - La polizia ha confiscato beni per un valore di 9 milioni di euro a Antonino Maranzano, palermitano di 78 anni. Il decreto è della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. All'uomo è stata notificata anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per i prossimi tre anni. Su Maranzano ha indagato la squadra mobile. A giugno del 2010, il 78enne fu coinvolto in un'operazione in cui furono arrestate 18 persone accusate di associazione mafiosa estorsioni e trasferimento fraudolento di valori. Il 17 gennaio 2013, con sentenza emessa dalla corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile, Antonino Maranzano è stato condannato a otto anni e sei mesi di reclusione per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Uditore, svolgendo il ruolo di referente per la "messa a posto" di imprese di Palermo e provincia. Maranzano ha avuto rapporti con gli imprenditori Francesco Bonura e Gaetano Sansone, quest'ultimo ha dato ospitalità a Toto Riina durante la sua latitanza.