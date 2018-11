Calcio: Catania 'onora' vittime Palermo

(ANSA) - CATANIA, 8 NOV - "Piangiamo i nostri morti. Sentiamo lo stesso dolore. Noi siamo la Sicilia... Palermo rialzati". E' lo striscione di solidarietà esposto ieri sera nella Curva Nord, 'cuore' degli ultras del Catania 'rivali' di quelli del Palermo, dello stadio Angelo Massimino in segno di 'onore' e solidarietà per le vittime del maltempo in Sicilia. Morti tragiche che hanno fatto mettere da parte anni di scontri duri, e non solo sugli spalti, tra le due tifoserie, come quelli culminati con la morte dell'ispettore capo Filippo Raciti, il 2 febbraio del 2007, mentre le forze dell'ordine cercavano di evitare entrassero in contatto fuori dallo stadio. Anche la Curva Sud ('Essere umani alla base dei nostri ideali, vicini alle vittime siciliane') e la Tribuna B ('Vicini alla famiglia di Casteldaccia) hanno esposto striscioni di solidarietà. E tutto lo stadio, per rispetto delle vittime e dei loro familiari, non ha tifato per i primi 10 minuti della gara Catania-Siracusa, valida per il campionato di Serie C, finita 2-1. (ANSA).